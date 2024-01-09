حملات مرورية مكثفة على مواقف السيارات ومحطات المواد البترولية في أبو قرقاص بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كل مواقف سيارات السرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكل الجهات المعنية، والاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات، وتطبيق القانون بقوة والتصدي بكل حسم للمخالفين.



من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات المواد البترولية، وذلك خلال جولة مفاجئة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة المواقف حيث شملت موقف سيارات الاجرة ومحطات الوقود بدائرة المركز والقرى التابعة له، للتأكد من توافر سيارات الأجرة للمواطنين والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدي لجشع السائقين والاطمئنان على توافر أرصدة المواد البترولية في محطات البنزين والتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وحسم.