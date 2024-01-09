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أقرت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، باستهداف مقر القيادة الشمالية للجيش بطائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» من لبنان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: «انفجرت طائرة من دون طيار انطلقت من لبنان في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد، دون وقوع إصابات».

وأرفقت الإذاعة مقطع فيديو يظهر انفجار الطائرة المسيرة، وسط حالة من الفزع بين الجنود الذين شوهدوا وهم يركضون في المكان.

כטב"ם ששוגר מלבנון התפוצץ במפקדת פיקוד הצפון של צה"ל בצפת, אין נפגעים. חזבאללה: זו תגובה לחיסול מפקד כוח רדואן ועארורי@Doron_Kadosh pic.twitter.com/X0GI59Rbnm — גלצ (@GLZRadio) January 9, 2024

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم وحدة إطلاق طائرات من دون طيار وأهداف لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف في بيان: «تم رصد تحطم طائرة مسيرة في قاعدة شمال البلاد، ولا توجد أضرار ولا إصابات. الجيش الإسرائيلي يهاجم مصادر النيران بالمدفعية والنار».

وأشار إلى أن «طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت خلية إطلاق طائرات من دون طيار في جنوب لبنان».