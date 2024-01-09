السعودية تقترض 12 مليار دولار عبر طرح سندات على 3 شرائح

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي اليوم الثلاثاء، إتمام الطرح الأول في عام 2024 لسندات دولية بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث شرائح.

وبلغت الشريحة الأولى 25ر3 مليار دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030 والثانية 4 مليارات دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2034 والثالثة 75ر4 مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في 2054.

وأوضح المركز أنّ نسبة التغطية تجاوزت 5ر2مرة إجمالي الإصدار.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح، بحسب وكالة الأنباء السعودية(واس).

وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفعالية، ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.