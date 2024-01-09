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صرخة أخيرة.. مجموعة قصصية جديدة لمني الجبريني بمعرض الكتاب

محمود عماد
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 7:45 م

أعلنت دار إبهار للنشر والتوزيع عن إصدار المجموعة القصصية "صرخة أخيرة" للكاتبة مني الجبريني المقرر أن تشارك ضمن إصدارات الدار بالدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام من ال24 من يناير إلى ال6 من فبراير.

ومن أجواء الرواية نقرأ: الليل هائمٌ، حائرٌ، مرتجفٌ، يُنصت إلى نقيق الضفادع، عبث الرياح بالأشجار، التي تكاد تنزعها من جذورها، بينما أتقدم نحو المعبد الكبير، أتخفى برداء الظلام، طالبًا العون من سخمت، التي تطل عيناها من كل طرفٍ خفي، ترتجف أوصالي، بينما أقترب من المعبد المنشود، أعرف أن لا أحد يجرؤ على الاقتراب منه، لكن ليس أمامي خيارٌ آخر.

المجموعة تتضمن عدة قصص قصيرة تتنوع بين الواقعية و الخيال، تتناول غموض النفس البشرية و ردود أفعال البشر على الظروف القاسية التي يمرون بها، كما تطرح بعض التساؤلات عن عن أهمية الطموح، الأسرة، الأصدقاء، الحب في تشكيل شخصية الفرد.

مني الجبريني هي كاتبة وروائية مصرية من مواليد بورسعيد عام 1984، وصدر لها من قبل خمس أعمال هم: "أسطورة الفرعون الأخير "، "احتراق "، " نيران مقدسة "، " دائرة الهوس " عام، والمجموعة القصصية"شيء ما ينكسر"، وتعد المجموعة القصصية "صرخة أخيرة" هي مجموعتها القصصية الثانية، وسادس أعمالها بشكل عام.

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