 مدرب سيريوس: وسام أبو علي أفضل لاعب بالدوري السويدي.. وهذه نصيحتي له - بوابة الشروق
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مدرب سيريوس: وسام أبو علي أفضل لاعب بالدوري السويدي.. وهذه نصيحتي له

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 3:03 ص

أشاد كريستر ماتياسون، المدير الفني لسيريوس السويدي، بإمكانيات وسام أبو علي، الذي أعلن النادي الأهلي التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وقال كريستر ماتياسون في تصريحات تليفزيونية: "وسام أبو علي لاعب دائمًا ما يصنع العديد من فرص التهديف من خلال عمله الجاد".

وأضاف: "إنه لاعب يركض كثيرًا خلف خط دفاع المنافس، وهو ذكي جدًا في هذا الأمر.. وسام أبو علي جيد في إنهاء المباراة بضربة واحدة عندما يحصل على الفرصة التي تأتي له".

وتابع: "وسام أبو علي أفضل لاعب في الدوري السويدي هذا الموسم، لقد قام بعمل رائع مع الفريق، وهذا يدل أنه لاعب جيد".

وأكمل: "ليس لدى وسام أبو علي الكثير من العيوب، بالطبع يمكنه أن يكون أفضل في كل شيء، لكنه لاعب وهداف رائع من وجهة نظري".

وأتم كريستر ماتياسون تصريحاته قائلًا: "رسالتي لوسام أبو علي هي أنه عليه اغتنام هذه الفرصة، وأن يستمتع بمستقبله مع النادي الأهلي".


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