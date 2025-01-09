حرائق الغابات تغلق أشهر دور السينما في لوس أنجلوس وتشعل أزمة شباك التذاكر

تسببت حرائق الغابات في "باسيفيك باليساديس"، في إغلاق ما يقرب من 10 دور عرض سينمائية في مدينة لوس أنجلوس، التي تُعد عاصمة شباك التذاكر الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بين الأماكن التي أغلقت أبوابها اعتبارًا من الخميس 9 يناير: AMC Americana، وAMC Universal City Walk، كما أُغلق منتزه Uni Theme Park اليوم، بالإضافة إلى AMC Topanga 12، وRegal Sherman Oaks، وiPic Pasadena، وRegal La Canada 8 وغيرها، ولم يُحدد حتى الآن مواعيد إعادة افتتاح هذه المرافق، وفقًا لما ذكره موقع "ديدلاين".

في قلب حرائق الغابات في باسيفيك باليساديس يقع مسرح باي التاريخي، الذي يملكه مطور العقارات المحلي والمرشح لمنصب عمدة المدينة ريك كاروسو، وتديره وتحجز عروضه شركة "نتفليكس".

المسرح مغلق حاليًا بسبب الحرائق، ولم يُستجاب حتى الآن لاستفسارات فريق "ديدلاين" حول حالته الراهنة. ومع ذلك، صرح كاروسو لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن مركز التسوق الذي يضم مسرح باي تعرض لأضرار بفعل النيران، كما أُجلت عروض سينما أمريكان سينماتك في هوليوود، وهي أيضًا مملوكة لشركة "نتفليكس" وتديرها الشركة.

في المقابل، لا يزال موقع AMC بوربانك في كاليفورنيا، أحد أعلى دور السينما ربحًا في البلاد، مفتوحًا ويعمل، كما تواصل دور السينما الأخرى، مثل The Grove (المملوك لكاروسو) وAMC Century City 15، تشغيل نشاطها بشكل طبيعي. وفقًا للتصريحات، لم تتعرض أي دور سينما في سوق لوس أنجلوس لأضرار مباشرة بسبب الحرائق، إلا أن الإغلاقات جاءت كإجراء احترازي تحسبًا لأي مخاطر.

على صعيد آخر، أُلغيت عديد من الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة بسبب الحريق، ومنها العروض الأولى لأفلام: Wolf Man من إنتاج شركة Universal، وBetter Man من إنتاج شركة Paramount، وThe Last Showgirl من إنتاج Roadside Attraction، وUnstoppable من إنتاج Amazon MGM، كما أُجل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، الذي كان من المقرر أن يُقام يوم الأحد في Barker Hanger بمطار سانتا مونيكا، إلى يوم 26 يناير على أمل تجاوز أزمة الحرائق.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس خلفت دمارًا واسعًا على المستويين البشري والمادي، فحتى الآن، أودت الحرائق بحياة ما يقرب من 5 أشخاص، ودمرت نحو 2000 مبنى في أنحاء لوس أنجلوس خلال 48 ساعة فقط، كما التهمت النيران مساحة وصلت إلى 17,234 فدانًا، وفقًا لآخر التقارير.