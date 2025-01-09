 أرمينيا تقترح على البرلمان مشروع قانون للانضمام للاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2025 6:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أرمينيا تقترح على البرلمان مشروع قانون للانضمام للاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 5:26 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 5:26 م

عرضت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، على البرلمان مشروع قانون يدعو إلى إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.  

وبحسب وكالة الأنباء الأرمينية أرمينبرس، أكد رئيس الوزراء نيكول باشينيان على التزام الحكومة بالقانون ولكن تبني مشروع القانون لا يعني أن أرمينيا قررت بشكل تلقائي الانضمام للاتحاد الأوروبي.  

وقال باشينيان "وفق دستورنا، لا يمكن اتخاذ قرار الانضمام للاتحاد الأوروبي أو أي منظمة دولية إلا باستفتاء".

ولطالما كان ينظر لروسيا على أنها القوة الحامية لأرمينيا في جنوب القوقاز، بما في ذلك في صراع يريفان مع جارتها أذربيجان.

ولكن العلاقات بين أرمينيا وموسكو اكتنفها الفتور منذ وصول باشينيان إلى السلطة ، حيث بدأ في تحويل البلاد باتجاه الغرب.

وفي أحدث مواجهتين مسلحتين بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ، ظلت روسيا سلبية رغم أن لديها قوة حفظ سلام متمركزة في المنطقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك