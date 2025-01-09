أرمينيا تقترح على البرلمان مشروع قانون للانضمام للاتحاد الأوروبي

عرضت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، على البرلمان مشروع قانون يدعو إلى إطلاق عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة الأنباء الأرمينية أرمينبرس، أكد رئيس الوزراء نيكول باشينيان على التزام الحكومة بالقانون ولكن تبني مشروع القانون لا يعني أن أرمينيا قررت بشكل تلقائي الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقال باشينيان "وفق دستورنا، لا يمكن اتخاذ قرار الانضمام للاتحاد الأوروبي أو أي منظمة دولية إلا باستفتاء".

ولطالما كان ينظر لروسيا على أنها القوة الحامية لأرمينيا في جنوب القوقاز، بما في ذلك في صراع يريفان مع جارتها أذربيجان.

ولكن العلاقات بين أرمينيا وموسكو اكتنفها الفتور منذ وصول باشينيان إلى السلطة ، حيث بدأ في تحويل البلاد باتجاه الغرب.

وفي أحدث مواجهتين مسلحتين بين أرمينيا وأذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ، ظلت روسيا سلبية رغم أن لديها قوة حفظ سلام متمركزة في المنطقة.