رئيس وزراء اليابان يتوجه إلى ماليزيا وإندونيسيا لإجراء محادثات قمة

توجه رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا، إلى ماليزيا اليوم الخميس، في مستهل جولة تستمر 4 أيام، تشمل أيضا إندونيسيا.

وتأتي رحلة رئيس الوزراء الياباني، في الوقت الذي تسعى فيه طوكيو إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع دول جنوب شرق آسيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس.

وتعتبر اليابان، الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، شركاء مهمين في دعوتها من أجل إقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، ولضمان نظام قائم على القواعد بالمنطقة التي يتزايد فيها نفوذ الصين.

وهذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها إيشيبا - الذي صار رئيسا لوزراء اليابان في أكتوبر الماضي - إلى الخارج لحضور قمم ثنائية فقط.

وقال إيشيبا للصحفيين قبيل مغادرته مطار هانيدا في طوكيو: "اعتزم قضاء بعض الوقت لبحث (مع القادة الماليزيين والإندونيسيين) مستقبل هذه المنطقة، والقضايا الأمنية، وكيف سيساهم الوصول لمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، في السلام والأمن بالنسبة للمجتمع الدولي".