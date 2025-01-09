يعد بيلي كريستال، وباريس هيلتون، ويوجين ليفي، من بين المشاهير الذين فقدوا منازلهم في حرائق الغابات التي اجتاحت عدة أحياء في لوس أنجلوس، والتي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وتدمير أكثر من 2000 مبنى حتى الآن.

واندلعت ستة حرائق غابات في أنحاء مقاطعة لوس أنجلوس، إذ دمرت الحرائق حي باسيفيك باليساديس، حيث يعيش العديد من مشاهير هوليوود، منذ اندلاعها يوم الثلاثاء، وفي ليلة الأربعاء، اندلع حريق آخر في رونيون كانيون في هوليوود هيلز، حيث أمرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس بإخلاء أجزاء من الحي على الفور، وفقا لصحيفة الجارديان.

وأكد بيلي كريستال (76 عاما) وزوجته جانيس أنهما فقدا منزلهما في باسيفيك باليساديس بعد أن عاشا فيه لمدة 46 عاما في بيان صدر يوم الأربعاء.

وقال آل كريستالز: "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم الدمار الذي نشهده ونعيشه، إننا نتألم من أجل أصدقائنا وجيراننا الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم في هذه المأساة".

وأضاف كريستال: "لقد عشت أنا وجانيس في منزلنا منذ عام 1979، لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا، كان كل شبر من منزلنا مليئًا بالحب، وذكريات جميلة لا يمكن نسيانها، نحن نشعر بالحزن ولكن بحب أطفالنا وأصدقائنا سنتجاوز هذا".

كما احترق منزل الممثل يوجين ليفي، الذي يشغل منصب العمدة الفخري لمنطقة باسيفيك باليساديس، يوم الأربعاء، ولم يعلق ليفي بعد، لكنه تحدث إلى وسائل الإعلام يوم الثلاثاء أثناء وجوده عالقًا في ازدحام مروري أثناء إجلاء السكان وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "لم أتمكن من رؤية أي ألسنة لهب، لكن الدخان كان داكنًا للغاية".

وأكد الممثل كاري إلويس، يوم الأربعاء، أن عائلته أخلت منزلها بأمان، لكنه قال إن منزله في ماليبو دُمر، وكتب: "للأسف فقدنا منزلنا، لكننا ممتنون لنجاتنا من هذا الحريق المدمر، وقلوبنا مع جميع العائلات المتضررة من هذا الحدث المأساوي، ونود أيضًا أن نعرب عن امتناننا لجميع رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل ورجال إنفاذ القانون الذين عملوا بلا كلل طوال الليل وما زالوا يعملون".

ومن بين المشاهير الآخرين الذين فقدوا منازلهم في حرائق الغابات حتى الآن الممثلان جون جودمان وجيمس وودز، ونجوم تلفزيون الواقع سبنسر برات وهايدي مونتاج، وكاتبة الأغاني ديان وارن، ومقدم البرامج التلفزيونية ريكي ليك.

كما تضررت جوانب أخرى فنية من الحرائق، حيث أغلقت سينمات، وتوقفت صناعة الترفيه بسبب الحرائق، وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة يوم الأربعاء أنها ستمدد الموعد النهائي للتصويت على ترشيحات الأوسكار لهذا العام لمدة يومين، وأٌعيد جدولة حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، الذي كان من المقرر عقده يوم الأحد في سانتا مونيكا، إلى 26 يناير الجاري.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميًا على إعلان كارثة فيدرالي يسمح بتوفير التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في المقاطعة لتوفير السكن المؤقت وإصلاح المنازل، بالإضافة إلى القروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمنة.