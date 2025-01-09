زعيمة المعارضة في فنزويلا تغادر مخبأها وتنضم الى المحتجين ضد الحكومة

غادرت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، اليوم الخميس، مخبأها لأول مرة منذ أشهر، معرضة نفسها لخطر الاعتقال، في وقت قام فيه متظاهرون مناهضون للحكومة بمحاولة يائسة لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة بعد انتخابات متنازع عليها.

وتأتي المظاهرات قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتنصيب مادورو في الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات على الرغم من وجود أدلة موثوقة على خسارته في الانتخابات الرئاسية.

ودعت ماتشادو أنصارها إلى التظاهر في أنحاء فنزويلا من أجل إجباره على ترك منصبه.

وانضمت ماتشادو إلى المظاهرات في العاصمة كاراكاس. ويُذكر أن ماتشادو لم تظهر علنا ​​منذ ظهورها المفاجئ في آخر مظاهرة كبرى للمعارضة في أغسطس.

وكانت ماتشادو، وهي عضوة سابقة في البرلمان، قد فازت بالانتخابات التمهيدية الرئاسية لائتلاف المعارضة الرئيسي العام الماضي، قبل أن تمنعها محكمة العدل العليا التي يسيطر عليها مادورو من الترشح للمنصب.

واختار ائتلافها بعد ذلك الدبلوماسي المتقاعد إدموندو جونزاليس كمرشح مؤقت في اللحظة الأخيرة في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو.