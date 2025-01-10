أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تنظيم مسابقة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مشيرا إلى عمل الدولة على سد هذه الفجوة أيضا عن طريق التعاقد بالحصة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الخميس، إن الحكومة تستعد لطرح 10 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال 2025؛ من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة «صافي، وطنية، شل أوت، سايلو».

وأوضح أن تفاصيل التوقيت وآليات الطرح، سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة؛ سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها لخفض الدين الخارجي، الذي انخفض من حوالي 168 مليار دولار إلى 152.8 مليار دولار، مضيفا: «نأمل مع النصف الثاني من 2025؛ أن تكون كل مؤشرات الاقتصاد تحسنت، وأن نبدأ بجني ثمار عملية الإصلاح».

واختتم: «الحكومة مستمرة بعملية الإصلاح الاقتصادي، ومع العام المالي 2025-2026، المؤشرات الاقتصادية ستكون تحسنت بدرجة كبيرة، والتضخم سيستمر في مسار الانخفاض، ومستمرون أيضا في خفض الدين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص».