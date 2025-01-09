زيلينسكي وأوستن يتفقان على ضرورة استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد ترامب

انتهز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فرصة اجتماعهما الأخير، اليوم الخميس، للضغط على إدارة ترامب القادمة لكي لا تتخلي عن معركة كييف، محذرين من أن وقف الدعم العسكري الآن "لن يؤدي إلا إلى مزيد من العدوان والفوضى والحرب".

وقال زيلينسكي "لقد قطعنا شوطا طويلا لدرجة أنه سيكون من الجنون حقا أن نتخلى عن الأمر الآن، وألا نواصل بناء التحالفات الدفاعية التي أنشأناها. وأضاف قائلا: "وبغض النظر عما يحدث في العالم، فإن الجميع يريدون أن يشعروا بالثقة أن بلادهم لن تُمحى من الخريطة".

وأعلن أوستن أيضا أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات أمنية لأوكرانيا بما قيمته 500 مليون دولار إضافية، منها صواريخ لطائرات مقاتلة، ومعدات صيانة لطائرات إف - 16 ، وأنظمة جسور مدرعة وأسلحة خفيفة وذخيرة.

ويتم تمويل الأسلحة من خلال صلاحيات السحب الرئاسية، مما يعني أنه يمكن سحب هذه الأسلحة مباشرة من المخزونات الأمريكية، ويضغط البنتاجون لإيصالها إلى أوكرانيا قبل نهاية الشهر.