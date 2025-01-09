مظاهرة ضد احتمال تشكيل حكومة بقيادة حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف

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تعتزم العشرات من منظمات المجتمع المدني تنظيم مظاهرة في فيينا، اليوم الخميس، ضد احتمال تشكيل حكومة بقيادة "حزب الحرية النمساوي" اليميني المتطرف.

وقال المنظمون، في دعوة للمواطنين للتظاهر، إن "هجوما استبداديا على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية البيئة والتماسك الاجتماعي يلوح في الأفق في بلدنا".

ومن المقرر تنظيم المظاهرة تحت شعار "إنذار للجمهورية!"، مساء اليوم الخميس، بساحة "بالهاوس" أمام مقر المستشاريةالنمساوية.

وتدعم الفعالية منظمات اجتماعية وكنسية، فضلا عن المجموعات التي تدافع عن القضايا البيئية واللاجئين.

وكان حزب الحرية النمساوي فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي لأول مرة. وفشلت أحزاب الوسط الثلاثة، حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، وحزب "نيوس" من الوسط، في محاولتها الاتفاق على تشكيل ائتلاف بدون الشعبويين اليمينيين المتطرفين.

والآن يريد زعيم حزب الحرية النمساوي، هربرت كيكل، تشكيل حكومة مع حزب الشعب النمساوي بعدما كلفه الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، بذلك.

ويبدي حزب الشعب النمساوي استعداده للمحادثات، ولكنه يطالب بأن يلتزم حزب الحرية النمساوي المنتقد للاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا بالاتحاد الأوروبي والديمقراطية الغربية.