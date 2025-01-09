ترامب يصل إلى الكونجرس لعقد اجتماع خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الأربعاء إلى الكونجرس لعقد اجتماع خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، في وقت يبذل فيه قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ جهودا مضنية لوضع استراتيجية للتعامل مع أولوياته التشريعية مع تولي الحزب السلطة في واشنطن.



وقال ترامب إنه "من الرائع" العودة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي لأول مرة منذ مغادرته المنصب قبل أربع سنوات، عقب أحداث الشغب في 6 يناير 2021 التي قام بها أنصاره.

وبرفقة زوجته ميلانيا، يعتزم ترمب أيضا تكريم الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي يرقد جثمانه في قاعة روتوندا بينما يتوافد الزوار قبل مراسم الجنازة المقررة اليوم الخميس.

ومع اقتراب موعد أداء اليمين الدستورية في 20 يناير، لا يملك الجمهوريون ترف إضاعة الوقت.

وقال ترامب أثناء مروره في أروقة الكابيتول: "نحن ننظر في مسألة مشروع قانون واحد مقابل مشروعين، ومهما كان الأمر، لا يهم. سنحقق النتيجة المطلوبة".



وأعطى ترامب للجمهوريين في الكونجرس إشارات متضاربة، في الوقت الذي يتم فيه البحث عن النهج الأفضل.

ويركز الحزب الجمهوري على التخفيضات الضريبية وأمن الحدود والأموال اللازمة لترحيل المهاجرين، والجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الطاقة من النفط والغاز، وهي أولويات الجمهوريين الذين يأتون إلى البيت الأبيض ومجلسي النواب والشيوخ.