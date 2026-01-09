تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه

شهدت منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية حملة تموينية موسعة، أسفرت عن ضبط أحد المنافذ التموينية لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار تشديد الرقابة على حركة السلع المدعمة وحماية حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسكندرية، وتعليمات وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف المتابعة على المنافذ التموينية، والتأكد من الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وعدم الاتجار بها خارج المنظومة.

وقامت إدارة تموين المنتزه بشن حملات مكثفة في نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط أحد منافذ مشروع «جمعيتي» لتصرفه في كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة، حيث تم ضبط ألف وخمسمائة وتسعٍ وثمانين زجاجة زيت تمويني، بالإضافة إلى ألف وتسعمائة وواحد وستين كيلوجرامًا من السكر.

وعلى جانب آخر، شنت الإدارة حملات تفتيشية على المخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، لضمان انضباط المنظومة التموينية والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين بمحافظة الإسكندرية.