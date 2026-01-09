تسنضيف مكتبة مصر الجديدة العامة غدا السبت ندوة لمناقشة كتاب "التراث الثقافى غير المستغل.. وأثره على تنمية السياحة المستدامة في هليوبوليس" تأليف الدكتورة بسمة محمد سليم، المتخصصة في الدراسات التراثية والمتحفية ومديرة قصر البارون امبان بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع المركز القومى للترجمة، وذلك في الساعة الخامسة مساء.

ويناقش الكتاب نخبة من المتخصصين، وهم المهندس محمد أبو سعدة، والدكتور فكري حسن، والدكتور كرم عباس.

وعن اختيار حي مصر الجديدة (هليوبوليس) ذلك لأنه يمثل حالة فريدة داخل النسيج العمراني لمدينة القاهرة، بما يمتلكه من ثراء تراثي ومعماري وثقافي، غير أن هذه المقومات لم تُستثمر.

وللحفاظ على التراث من الاندثار أو الفقد يوصى الخبراء باستغلال وتوظيف التراث الثقافى غير المستغل فى أنشطة تجذب الإنتباه إلى أهمية هذا التراث بوجه عام والمعماري بشكل خاص.