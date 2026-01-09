رسالة القارئة:

أنا حامل للمرة الأولى في الثلاثين من عمري. صحتي على ما يُرام ولا أعاني من أي أعراض جانبية للحمل عدا المعروف منها. أحافظ على وزني وأزور طبيبي في أوقات منتظمة. لا يكدر صفوي إلا إصرار زوجي على أن أتوقف عن تدخين الشيشة التي أستمتع بها على فترات وقد عودني عليها بعد زواجنا. يريدني أن أتوقف رغم أنه يستمتع بها يوميًا تقريبًا بحجة أنها تؤذي الجنين.

أعتني تمامًا بنظافة الشيشة وأستخدم مبسمًا لمرة واحدة وآكل جيدًا.. فهل هناك ما يضر الجنين إذا استمررت في تلك المتعة البريئة؟

شاهيناز أمين – القاهرة

رد الاستشاري:

فكرت أن أتجاهل رسالتك، فالسؤال لا يبدو جديًا.. هل هناك من لا يعرف أن في تدخين السجائر والشيشة خطرًا جسيمًا على الإنسان العادي.. فما بالك بجنين الحامل؟ أرجو ألا يغضبك رد فعلي إنما أردت خيرًا لك ولمن حولك، فالتدخين الإيجابي والسلبي له أثر ضار على المدخن ومن يجاوره.

حرق الدخان وتصاعد النيكوتين واستنشاقه يزيد من إفراز الأدرينالين الذي يتسبب في زيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط لدى الحامل ويؤدي لتقلص الشرايين، ومنها تلك التي تحمل الدم للجنين عبر المشيمة.

كما يسبب غاز أول أكسيد الكربون المتصاعد من السيجارة أو الشيشة نقصًا بالغًا في كمية الأكسجين الذي يتلقاه الجنين من الأم، الأمر الذي ينتج عنه مخاطر عديدة منها تأخر نموه ونقص الوزن وربما إلى إصابات وتشوهات تبدأ بتدني مستوى ذكاء الأطفال أو ولادتهم بعيوب خِلقية وذهنية تؤثر في مستقبل حياتهم، إذ إن إصابة الجنين بالتشوهات نتيجة تدخين الأم أمر يتضاعف أربع مرات إذا ما قورن بما يحدث لأجنة الأمهات غير المدخنات.

يعد النزيف الرحمي أيضًا من أسباب تدخين الأم أثناء الحمل، الأمر الذي يحمل خطر الإجهاض أو موت الجنين داخل الرحم بمضاعفاته الخطيرة.

الولادة قبل موعدها الطبيعي أيضًا لطفل غير مكتمل النمو ناقص الوزن أحد الأخطار التي يعرض المدخنة نفسها.. فهل راجعت نفسك في شأن تلك المتعة التي فيها تستنشقين مواد مسرطنة تمر بشرايينك لتهديها إلى طفلك .