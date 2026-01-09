الصين وروسيا وإيران تنضم إلى جنوب أفريقيا في مناورات  بحرية مع ارتفاع حدة التوتر

أطلقت السفن الحربية الصينية والروسية والإيرانية أسبوعًا من التدريبات البحرية مع البلد المضيف جنوب أفريقيا قبالة سواحل كيب تاون، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تشتد فيه حدة التوتر الجيوسياسي حول تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا وخطوتها للاستيلاء على ناقلات تحمل نفطاً فنزويلياً .

وتم تنظيم التدريبات التي تقودها الصين العام الماضي، تحت مظلة تكتل "بريكس" للدول النامية، وقالت القوات المسلحة في جنوب أفريقيا، إن المناورات ستشمل التدريب على سبل السلامة البحرية وعمليات مكافحة القرصنة و"تعميق التعاون".

يشار إلى أن الصين وروسيا وجنوب أفريقيا أعضاء منذ فترة طويلة في تكتل بريكس، بينما انضمت إيران إليه في عام 2024.

وتشارك البحرية الإيرانية في التدريبات بينما تتزايد الاحتجاجات داخل البلاد ضد قيادة الجمهورية الإسلامية.

ولم يتضح بشكل فوري ما إذا كانت دول أخرى من التكتل، الذي يشمل أيضًا البرازيل والهند والإمارات العربية المتحدة، بين دول أخرى ، ستشارك في التدريبات.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة في جنوب أفريقيا، إنه لا يمكنه بعد تأكيد مشاركة جميع الدول في التدريبات، التي من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.