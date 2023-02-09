الكاف يعلن جاهزية 3 ملاعب لاستضافة بطولة أمم إفريقيا للشباب «مصر 2023»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الخميس بالتنسيق مع اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي ستُقام في مصر عن جاهزية 3 ملاعب لاستضافة الحدث الرياضي.

وكتب الاتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي عن كلا من ستاد القاهرة الدولي، ستاد الإسكندرية وستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية أصبح جاهزون لاستضافة البطولة التي ستُقام في مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.

وقال الكاف إن المباراة الأولى ستُقام بين كلا من المنتخب الوطني ونظيره الموزمبيقي يوم 19 من فبراير على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأوضح الكاف أن استاد القاهرة يتسع لـ75 ألف مشجع وتأسس عام 1960 وهو ملعب اساسي للمنتخب الوطني ويخوض كل من الاهلي والزمالك مبارياته عليه، بينما يتسع استاد هيئة قناة السويس الذي أفتتح في سبتمبر الماضي لقرابة 21 ألف متفرج، فيما تصل سعة إستاد الإسكندرية لنحو 20 ألف متفرج.

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولي بجانب كلا من موزمبيق والسنغال ونيجيريا وضمت المجموعة الثانية كل من أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو وضمت المجموعة الثالثة جامبيا وتونس وبنين وزامبيا.