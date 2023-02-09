 معلول : حزين للخسارة أمام ريال مدريد .. وسنعالج الأخطاء أمام فلامنجو - بوابة الشروق
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معلول : حزين للخسارة أمام ريال مدريد .. وسنعالج الأخطاء أمام فلامنجو

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:24 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 12:24 ص

 

علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن حزنه للخسارة اليوم أمام ريال مدريد في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على التعادل قبل استقبال هدفين في آخر الدقائق.

وقال معلول عقب المباراة: «واجهنا أفضل فريق في أوروبا، وكان في أيدينا إدراك التعادل، قبل استقبال هدفين بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة».

وتابع معلول: «كان من الممكن أن نتفادي آخر هدفين، ولكن كل لاعبي الفريق بذلوا كل ما في وسعهم خلال اللقاء».

وأشار معلول إلى أن فريق الأهلي سيعمل على تصحيح الأوضاع أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للظفر بالميدالية البرونزية يوم السبت المقبل.


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