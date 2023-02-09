رئيسة البرلمان الأوروبي تعرب عن دعمها لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الخميس، عن دعمها لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى.

وقالت ميتسولا، في جلسة مشتركة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يجب على الدول أن تنظر بسرعة، كخطوة تالية، في توفير أنظمة بعيدة المدى والطائرات التي تحتاجونها لحماية الحرية التي اعتبرها الكثيرون أمرا بديهيا"، مما أثار تصفيقا من النواب الأوروبيين.

وقالت ميتسولا: "ردنا يجب أن يكون متناسبا مع التهديد، والتهديد وجودي".

وكرر زيلينسكي، دعوته إلى تزويد أوكرانيا بطائرات أمس الأربعاء في لندن، ومن المتوقع أن يثير الموضوع مرة أخرى اليوم الخميس أمام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأكدت ميتسولا، دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وقالت ميتسولا: "كنا معكم من قبل، ونحن معكم الآن، وسنكون معكم طالما هناك حاجة لذلك".

وأضافت ميتسولا: "ستسود الحرية.. وسيسود السلام.. وسوف تنتصرون".