سفارة سيرلانكا بالقاهرة تحتفل بعيدها الوطني الـ75

احتفلت سفارة سيرلانكا بالقاهرة بالعيد الوطني الـ 75 لدولة سيرلانكا، وذلك وسط حضور كبير من السفراء الأجانب والصحافة والإعلام.

جاء ذلك في احتفالية ضخمة شارك فيها السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، والسفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وعدد من السفراء أبرزهم السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، وسفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين ووك، وسفير باكستان لدى القاهرة ساجد بلال.

وقال سفير سيرلانكا لدى القاهرة ماريموتو كاربايا باتمانادن: "في 4 فبراير احتفل شعب سيرلانكا في الداخل والخارج بالذكرى 75 للاستقلال بشعور من الثقة والفخر المتجدد، وفي عام 1948 حصلت سيرلانكا على استقلالها من القوه الاستعمارية وأنهت 450 عاما من الحكم الأجنبي".

وأضاف: "منذ الاستقلال بقيادة الحكومات المنتخبه ديمقراطياً تقدم وطننا إلى الأمام بانجازات رائعة في التنمية الاجتماعية في السنوات الـ75 الماضية".

وأوضح أنه منذ عام 2009 تتمتع سيرلانكا بفوائد السلام وشرعت في مشاريع تطوير البنيه التحتيه الرئيسية على الرغم من التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة بسبب تأثير القضايا العالمية المشتركة.

وأكد أن حكومة سيرلانكا بقياده الرئيس الجديد رانيل ويكرماسينجهه، شرعت في خطة تنمية طموحة لتسريع النمو في السنوات الـ 25 المقبلة، وحددت الحكومة هدفاً يتمثل في 70% من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن رئيس سيرلانكا في كلمته في مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، أعلن عن خطة لإنشاء جامعه دولية لتغير المناخ في سيرلانكا يمكنها معالجة قضية نقص القدرة على تنفيذ خطط العمل المناخي في المنطقة و خارجها.

وذكر أن سيرلانكا مثل مصر تتمتع بموقع استراتيجي في وسط أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، فيما تستعد سيرلانكا لتكون واحدة من المراكز التجارية الرئيسة في المحيط الهندي.

وتابع أن سيرلانكا افتتحت سفارتها الكاملة في القاهرة في عام 1958، وأصبحت أول بعثة دبلوماسية سيرلانكية في القارة الأفريقية بأكملها.

وتطرق إلى الزيارة التاريخية التي قام بها المناضل المصري أحمد عرابي إلى سيرلانكا في القرن التاسع عشر، كما كان عرابي في المنفى في سيرلانكا لمدة 18 عاما من 1883 إلى 1901.

وأوضح أن عرابي كان له دور فعال في إنشاء معهد تعليمي رائد أطلق عليه اسم كلية زاهرة في كولومبو عاصمة سيرلانكا وبالتالي فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

من جهته، أعرب السفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، في تصريحات له، عن سعادته بمشاركة سيرلانكا بالعيد القومي، قائلاً: "نحتفل في نفس الوقت بمرور 66 عاما على العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين مصر وسيرلانكا".

بدوره، قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن سيرلانكا دولة صديقة لمصر، وتقف بجانبها في كل المواقف السياسية.