ماكرون يؤكد لزيلينسكي دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا ومرافقتها للنصر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يزور حاليا باريس، دعم فرنسا الثابت لأوكرانيا و"مرافقتها للنصر والسلام".

جاءت تصريحات ماكرون خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأربعاء، عقب استقبال الرئيس الاوكراني زيلينسكي في قصر الرئاسة الفرنسية، وذلك فور وصوله باريس في أول زيارة له لفرنسا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ماكرون لنظيره الأوكراني، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز، "نقف إلى جانب أوكرانيا بحزم وعازمون على مرافقتها للنصر".

وأكد دعم فرنسا الثابت لكييف، قائلا "ما يجري في أوكرانيا يؤثر على مستقبل أوروبا لذلك، ندعو إلى استعادة حقوق أوكرانيا"، مشيدا بـ" شجاعة ووضوح والتزام" فولوديمير زيلينسكي.

كما أكد الرئيس الفرنسي على "الثقة" التي تربط بلاده بأوكرانيا، موضحا أن زيارة زيلينسكي لباريس "فرصة للإشادة بأوكرانيا وشعبها".

وأضاف: "نريد أن نبني السلام معا، سلاما ينصف أوكرانيا وشعبها وشجاعته ويجعل من الممكن تحقيق أمن للجميع".

وقال الرئيس الفرنسي لنظيره الأوكراني "يمكن لأوكرانيا الاعتماد علينا لبناء السلام ,, الخطة التي اقترحتها (زيلينكسي) هي أساس للنقاش في هذا المسار الذي ينبغي أن يقودنا إلى مؤتمر سلام دولي"، معربا عن رغبة فرنسا والاتحاد الأوروبي في مواصلة "الجهود" المبذولة لدعم أوكرانيا بالأسلحة.

وكان زيلينسكي قد وصل إلى مطار باريس-أورلي، عقب زيارته إلى لندن، وكان في استقباله وزير الجيوش الفرنسي سيبستيان لوكورنو والسفير الأوكراني في باريس فاديم أوميلتشينكو، وسط اصطفاف الحرس الجمهوري.

