رومانيا تبقي على سعر الفائدة عند 10%

أوقفت رومانيا مسيرة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ عام ونصف مع ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم مع نمو الاقتصاد.

وقرر البنك المركزي الروماني، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 10% وهو الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات، وهو أول تثبيت للفائدة بعد زيادتها 11 مرة على التوالي منذ أكتوبر 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن قرار البنك المركزي جاء متفقا مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت رأيهم.

في الوقت نفسه وافقت لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على تقرير التضخم الجديد، والتوقعات المعدلة المقرر نشرها يوم 15 فبراير الحالي.

وقال البنك المركزي إن التوقعات المحدثة تشير إلى أن التضخم سيتباطأ بصورة أكبر من التوقعات حتى منتصف العام المقبل، بسبب التحركات الحكومية لكبح أسعار الطاقة.

وأضاف البنك المركزي، في بيان: "على وجه التحديد من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى أقل من 10% بدء من الربع الثالث من العام الحالي، على أن ينهي العام عند مستوى أقل كثيرا من القيمة المتوقعة سابقا".

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم من مستواه الحالي البالغ 16.4%، وهو الأعلى منذ 20 عاما تقريبا، لكنه سيظل أعلى من 7% بنهاية العام الحالي.