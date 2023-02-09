عرضت فضائية «الحدث العربية» مقطع فيديو يرصد استمرار جهود انتشال المواطنين السوريين من تحت الأنقاض، لليوم الرابع على التوالي، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، فجر يوم الاثنين الماضي.

وهللت فرق الإنقاذ بعد خروج عدد من الأحياء من تحت الأنقاض، لكن طفلة سورية روت بعد انتشالها من تحت الأنقاض، أنها رأت أهلها إلى جوارها بعد وفاتهم.

وتجاوزت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، 17 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس، بينما تتواصل عمليات البحث للعثور على ناجين في أجواء من البرد الشديد.

وقتل 14 ألفًا و14 شخصا في تركيا، و3162 في سوريا، بحسب السلطات ومصادر طبية.

إلى ذلك بدأت عديد الدول بإرسال مساعداتها إلى المناطق المنكوبة، فيما قالت الأمم المتحدة، إن مساعدات الطوارئ إلى سوريا لا ينبغي أن تسيس.

في الأثناء يواصل عمال الإنقاذ في البلدين في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور ثلاثة أيام على الزلزال.