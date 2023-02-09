الرئيس السيسي للمواطن: لو لقيت المحل غالي متشتريش منه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البعض يتهم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدم القدرة على السيطرة على الأسواق وأسعار السلع.

وأضاف ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، صباح الخميس، أن عدد المنافذ التموينية يتراوح ما بين 20 ألفًا إلى 30 ألفًا على مستوى الجمهورية، بخلاف منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وأشار إلى أن جهات الدولة أقامت نحو 40 ألف منفذ لبيع السلع، في محاولة للتخفيف من حجم الأزمة الكبيرة على مستوى العالم.

واستطرد: «الأسعار قد تتفاوت من محل لآخر أمر صحيح، لكن لو تصورتم إننا كدولة ممثلة في وزارة التموين والداخلية لنا دور في السيطرة على الأمر بشكل كامل، فالموضوع صعب».

وأكمل: «كمواطن لو لاقيت المحل ده غالي متشتريش منه، ونكون إديناهم الدرس، بدلا من المغالاة في الأسعار يبقى بلاش منها خالص حتى تنتظم الأمور».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.