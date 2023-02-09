ارتفاع حصيلة زلازال تركيا وسوريا إلى 12565 قتيلا

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ارتفعت حصيلة قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا مؤخرا إلى 12565 قتيلا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريح صحفي إن عدد وفيات الزلازل في بلاده ارتفع إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979 والمباني المهدمة إلى 6444، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدد الوفيات في سوريا ارتفع إلى 3508 أشخاص.

وذكر أردوغان أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأردف: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم".

وتابع: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد ولا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".

واستطرد: "سنعمل على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية /توكي/ بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.