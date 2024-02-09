الجماهير ترفض دعوة الرابطة الألمانية للحديث بشأن المستثمرين

رفضت الجماهير، التي اعترضت خلال الأسابيع الماضية على دخول مستثمر في رابطة الدوري الألماني، الدعوة التي قدمتها الرابطة للحديث بشأن هذا الأمر.

ورفضت الجماهير الاجتماع بأعضاء من الرابطة لأنهم يعتقدون أن مسألة إقامة تصويت جديد على هذا الامر غير مطروحة للتفاوض على الاطلاق.

وذكرت عدة روابط للجماهير في بيان أمس الخميس: " كلما زاد تجاهل الاعتراضات، كلما زاد اتحادنا لإجراء تصويت جديد".

وتسببت الاعتراضات على دخول مستثمرين في الرابطة لتوقفات كثيرة للمباريات.

أدى هذا الأمر إلى قيام ممثلي لكرة القدم، مثل كلاوس فوجت رئيس نادي شتوتجارت وديرك زينجلر رئيس يونيون برلين، بالدعوة لعقد تصويت جديد على هذا الأمر.

في ديسمبر 2023، صوت 24 من أصل 36 من أندية الدرجة الأولى والثانية التي تشكل الرابطة لصالح دخول مستثمر استراتيجي في محاولة لتقوية التسويق، خاصة في الخارج.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن أندية يونيون وفرايبورج وكولون كانت الوحيدة من البوندسليجا التي صوتت ضد دخول مستثمر للرابطة.

وتواصل الجماهير اعتراضها على القرار منذ أسابيع من خلال رفع لافتات في الملاعب وإلقاء أشياء على الملعب، والتسبب في إيقاف المباريات.

في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، توقفت مباراة دوري الدرجة الثانية بين هيرتا برلين وهامبورج لأكثر من نصف ساعة لأن الجماهير ألقت كرات تنس في الملعب. ولو كانت واقعة أخرى قد وقعت بعد استئناف اللقاء لكانت المباراة قد الغيت.

وتوقفت مباراة فرايبورج وشتوتجارت في البوندسليجا خلال الشوطين، عندما ألقت الجماهير عملات من الشوكولاته وأشياء أخرى على الملعب. كما ألقيت عملات الشوكولاته في مباراة كوبون وآينتراخت فرانكفورت.

وتخشى الجماهير أن يؤدي دخول المستثمر لمزيد من التجزئة لأيام المباريات، وتنظيم المباريات خارجيا، وإضعاف قاعدة 50 + 1، التي تنص بشكل أساسي على أن المستثمرين لا يمكنهم الاستحواذ على حقوق التصويت في الشركات المساهمة للأندية الألمانية.