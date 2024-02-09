أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح الوزارة اللحوم البلدية للرؤوس المرباة بمزارع ‏الإنتاج الحيواني المملوكة للوزارة؛ مقابل 280 جنيها للكيلو بجميع منافذ وزارة الزراعة المنتشرة بمختلف أنحاء ‏الجمهورية.‏

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «مساء ‏DMC‏» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» ‏مساء الخميس، أن انخفاض السعر 120 جنيها عن متوسط الأسعار بالسوق الحرة لدى محال الجزارة يعود إلى ‏عدم وجود حلقات تسويقية.‏

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير اللحوم البلدية بأسعار مناسبة في متناول المواطنين في منافذها المختلفة، وذلك ‏من خلال طرحها مباشرة من مزارع الوزارة إلى المواطن دون الحاجة لوسطاء، نافيا ما يتردد حول أن اللحوم ‏التي تباع في منافذ الوزارة مجمدة أو ليست بلدية.‏

وأكد أن جميع اللحوم التي يتم طرحها عبر منافذ الوزارة هي لحوم بلدية طازجة، موضحا أن الإقبال الكبير على ‏منافذ الوزارة لشراء اللحوم يدلل على ثقة المواطنين في جودة اللحوم التي يتم طرحها، مضيفا أن هذه المعلومات ‏عارية عن الصحة وصادرة عن أشخاص غير وطنيين وغير أمينين.‏

وأشار إلى طرح اللحوم إضافة إلى 200 سلعة أخرى عبر 274 منفذا بوزارة الزراعة، والتي من المقرر أن تصل ‏إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي، لافتا إلى توافر جميع السلع والمنتجات في الأسواق على الرغم من ‏ارتفاع الأسعار.‏