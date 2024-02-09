أعلن الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن طرح الوزارة اللحوم البلدية للرؤوس المرباة بمزارع الإنتاج الحيواني المملوكة للوزارة؛ مقابل 280 جنيها للكيلو بجميع منافذ وزارة الزراعة المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن انخفاض السعر 120 جنيها عن متوسط الأسعار بالسوق الحرة لدى محال الجزارة يعود إلى عدم وجود حلقات تسويقية.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى توفير اللحوم البلدية بأسعار مناسبة في متناول المواطنين في منافذها المختلفة، وذلك من خلال طرحها مباشرة من مزارع الوزارة إلى المواطن دون الحاجة لوسطاء، نافيا ما يتردد حول أن اللحوم التي تباع في منافذ الوزارة مجمدة أو ليست بلدية.
وأكد أن جميع اللحوم التي يتم طرحها عبر منافذ الوزارة هي لحوم بلدية طازجة، موضحا أن الإقبال الكبير على منافذ الوزارة لشراء اللحوم يدلل على ثقة المواطنين في جودة اللحوم التي يتم طرحها، مضيفا أن هذه المعلومات عارية عن الصحة وصادرة عن أشخاص غير وطنيين وغير أمينين.
وأشار إلى طرح اللحوم إضافة إلى 200 سلعة أخرى عبر 274 منفذا بوزارة الزراعة، والتي من المقرر أن تصل إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي، لافتا إلى توافر جميع السلع والمنتجات في الأسواق على الرغم من ارتفاع الأسعار.