حكم صيني يدير نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين الحكم الصيني ما نينج، لإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023 غدا السبت على ستاد لوسيل بين المنتخبين القطري والأردني.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ما نينج أصبح أول حكم من الصين يقود نهائي كأس آسيا.

وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة التي يقودها ما نينج في كأس آسيا 2023، بعدما قاد مباراة المجموعة الخامسة التي جمعت بين كوريا الجنوبية والبحرين، ومباراة دور الـ16 بين قطر وفلسطين، ومباراة دور الثمانية بين إيران واليابان.

وستكون المباراة النهائية هي السادسة لما نينج التي يديرها في نهائيات كأس آسيا حيث كان أدار مباراة في نسخة 2019.

وبدأ الحكم الصيني مسيرته التحكيمية في الجامعة، وبات حكماً وطنياً بعد سنوات قليلة من تخرجه عام 2003، حيث شارك في إدارة مباريات الدوري الصيني اعتباراً من عام 2010، وحصل على الشارة الدولية عام 2011.

وقام ما نينج بإدارة 37 مباراة في دوري أبطال آسيا، من ضمنها مباراة إياب نهائي نسخة عام 2022 بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال السعودي، وشارك كذلك في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، وكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2019 في بولندا.

وشارك الحكم القادم من مقاطعة لياونينج، في كأس العالم 2022 في قطر، حيث كان حكماً رابعاً في ست مباريات، ليسجل أول حضور لحكام الصين في كأس العالم منذ 20 عاماً.

ويشارك في إدارة المباراة النهائية الحكمين الصينيين زهو فاي، وزهانج تشينج، في حين يتولى الثنائي الأوزبكي ليجيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياط المساعد على التوالي، ويتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد الحكم الصيني فو مينج، ويساعده الياباني جومبي ايدا.