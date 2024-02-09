«سرد مشوق وخيال مركب» فى «أخيلة الظل» لمنصورة عز الدين

«لعبة سردية مشوقة، نص مثير للانتباه، فى سياق روائى مغاير» صاغته الكاتبة منصورة عز الدين، فى روايتها «أخيلة الظل» الصادرة عن دار الشروق، حيث يجد القارئ نفسه مجبرا على الانغماس فيها منذ الصفحات الاولى وحتى الاخيرة، مع سعى لحل بعض الألغاز الجذابة والالتفافات التى حرصت منصورة عز الدين على إثراء النص بها.

تضعنا الكاتبة منذ اللحظات الأولى، أمام لعبة افتراضات وتخيلات لا يتضح تماما من يديرها: كاميليا؟ أولجا؟ أم راو خفى يحرك الجميع بين مدن واقعية وأخرى متخيلة، داخل رحلة فى ذاكرة الشخصيات التى تشبه الأوانى المستطرقة؟، حيث حرصت على أن تخرج الرواية فى هيئة سردية تتشكل عبر خليط الوعى والذاكرة، الحلم والواقع، الماضى والآنى، وذلك على لسان أبطال اعتادوا تبادل حكاياتهم، رغبة فى القفز لآبار الذكريات المعتمة، أو سعيا لتفسير لحظة حاضرة.

تتضمن تلك الرواية العديد من المقومات التى تقوم بعملية تعزيز للخيال حيث عدد من الشخصيات والمدن والبحور والظلال، التى تشكل قوام مجموعة من العوالم الفريدة فى «أخيلة الظل» حيث يجد القارئ نفسه فى حالة انعزال وتورط كامل مع تلك الرواية التى استخدمت فيها الكاتبة منصورة عز الدين لغة سهلة ومشوقة، مدعومة بأسلوب سردى جذاب وحبكة غير تقليدية تسهل عملية الارتباط النفسى ما بين القارئ وما بين النص.

حرصت الكاتبة منصورة عز الدين على أن تكون هناك عملية تحرر لكافة العناصر التى تفاعلت معا داخل النص، فى معادلة إبداعية محسوبة جيدا، تكاملت فيها عناصر المكان والزمان والذكريات والأحلام والخيالات، حيث يتحرر الجميع، الامر الذى يظهر على لسان إحدى الشخصيات التى نطقت بعبارة تعكس ذلك كله حينما قالت إن الحلم والكابوس مغزولان من القماش نفسه.

لم يجد القارئ أية عقبات فى طريق تقبله لفكرة وحبكة الرواية، رغم وجود طبقات من الخيال المركب بداخلها إلا أن حالة الارتباط التى خلقتها منصورة عز الدين بين الأبطال وبين القارئ، نجحت تماما، فى ظل وجود مجموعة من الأفكار المحببة والفلسفة التى جاءت لتغازل ذهن القارئ دون صعوبة أو تعقيد، حيث تبرع الكاتبة فى طرح مجموعة من التساؤلات التى يمتزج فيها الحقيقة مع الخيال، وسط حرص على البوح حول عديد من المحطات واللحظات التى يمر بها الإنسان فى مراحل العمر المختلفة.

تطرح الكاتبة منصورة عز الدين مجموعة من الاسئلة الهامة والمصيرية التى ربما يجد البعض نفسه متجسدا فيها، حيث تقول إحدى الشخصيات اشعر اننى لست امرأة من لحم ودم بل فكرة خطرت لكاتبة وراحت تجرها بلا رغبة فى تعميقها أو التوسع فيها، أو حتى كتابتها كرتوش خفيفة فى لوحة عصية على الاكتمال.

حققت الرواية احتفاء نقديا كبيرا، حيث قالت الناقدة الصربية ماريا بولاتوفيتش ــ ناقدة صربية عن الرواية، «أخيلة الظل»؛ جوهرة حقيقية لدارسى علم السرديات. فمع أنها مصنفة كرواية، يمكن قراءتها أيضا كمجموعة من القصص المكتوبة بلغة مميزة ونثر شعرى. فالراوى يدخلنا إلى السرد، عاقدا اتفاقا مع القارئ، ويدخلنا إلى المكان والأحداث بشكل درامى، لكن أيضا إلى وعى الشخصيات المتعددة من خلال تقنية الحديث الحر غير المباشر. أسلوب الرواية فريد: انطباعية أدبية على طريقة مارسيل بروست، مع رؤية فينومينولوجية دارسة لظواهر العالم بوصفه طيفا من الألوان والأصوات والموسيقى والروائح والمذاقات».

وتم اعتبار رواية منصورة عز الدين أنها ضمن الاعمال القليلة التى تبتغى الكتابة وسيلة لها، وفق ما ذكر الناقد الدكتور ممدوح فراج النابى، الذى رأى أنها نادرة جدا هى أعمال المرأة التى تشتغل بآليات الكتابة وحرفيتها. فقد عمدت المرأة فى معظم نتاجاتها لأن تجعل من الذات موضوعا لها، فمالت فى كثير منها إلى ما يمكن وصفه بروايات اجترار الذات، وفى بعضها سعت إلى مقاومة بطريركية الرجل؛ لذا تأتى أهمية «أخيلة الظل» من كونها مشغولة بهاجس الكتابة أولا وأخيرا».

جدير بالذكر أن منصورة عز الدين؛ روائية مصرية فازت بعدد من الجوائز العربية والدولية، من بينها جائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولى للكتاب 2014 عن روايتها «جبل الزمرد»، وجائزة ابن بطوطة فى أدب الرحلات عن كتابها «خطوات فى شنغهاى». وصلت مجموعتها القصصية «مأوى الغياب» إلى القائمة القصيرة لجائزتى الملتقى للقصة العربية 2018 والشيخ زايد، فرع الآداب 2020. ووصلت روايتها «وراء الفردوس» للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010، وروايتها «أخيلة الظل» للقائمة القصيرة لجائزة ميلوش جوريتش الصربية. ترجمت أعمالها إلى أكثر من عشر لغات.