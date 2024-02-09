تقرير: 130 شهيدا و170 مصابا في قصف إسرائيلي لقطاع غزة

ارتكب الجيش الإسرائيلي 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدا و170 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضي، حسبما ذكرت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27 ألفا و840 شهيدا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 126 على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بأكملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.

كما حذرت الحكومة الأمريكية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، التي يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.