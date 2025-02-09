 شباب الزمالك يهزم بتروجت في بطولة الجمهورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شباب الزمالك يهزم بتروجت في بطولة الجمهورية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 9 فبراير 2025 - 7:00 م | آخر تحديث: الأحد 9 فبراير 2025 - 7:00 م

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على بتروجت بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل هدفي الزمالك كل من أحمد خضري، وأيمن أمير عبد العزيز.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال اللقاء، وصنعوا فرص عديدة على مدار الشوطين استطاعوا خلالها تسجيل هدفين في الدقيقتين 34 و 70، بجانب إهدار  أكثر من فرصة محققة.

وحرص عماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

 

 


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