رئيس مجلس النواب لنواب المعارضة: أول مرة أرى تنسيقا بين اليمين واليسار

وجّه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، حديثه لنواب المعارضة، خلال استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسة العامة اليوم، قائلًا: "أول مرة أشوف تنسيقًا بين اليمين واليسار".

جاء ذلك بعد استعراض التعديلات المقدمة من النائبَين عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، ومحمد عبد العليم داود، عضو حزب الوفد، على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى وجود تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها، لدرجة تصل إلى حد التطابق التام، حيث أفاد النائب محمد عبد العليم داود بوجود تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقّب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلًا: "أول مرة أشوف تنسيقًا بين اليمين واليسار".

من جانبه، أكد النائب محمد عبد العليم داود أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترده وللنائب عاطف المغاوري من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.