آلاف يتظاهرون في بريمن وسكسونيا السفلى بألمانيا احتجاجًا على الانجراف نحو اليمين

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في ولايتي بريمن وسكسونيا السفلى الألمانيتين اليوم السبت في تجمعات وفعاليات احتجاجية ضد الانجراف نحو اليمين في السياسة الألمانية.

وأفادت الشرطة بأن نحو 24 ألف شخص شاركوا في تجمع دعت إليه مبادرة "جدات ضد اليمين" في وسط مدينة هانوفر (عاصمة ولاية سكسونيا السفلى). وقال متحدث باسم الشرطة إنه بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك احتجاجات أخرى نظمتها مجموعات يسارية في هانوفر.

وأضاف المتحدث أن المتظاهرين حاولوا في بعض الحالات منع أشخاص من زيارة جناح انتخابي لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بإبعاد المجموعة المتظاهرة التي تضم حوالي 250 شخصًا عن الجناح الانتخابي.

وانطلق بعد ظهر اليوم في قلب مدينة بريمن تجمع آخر بعنوان "بريمن تتكاتف". ووفقًا للشرطة، تجمع ما لا يقل عن 25 ألف شخص في ساحة الكاتدرائية قبل بدء الفعالية.

وفي مدن أخرى عديدة في ولاية سكسونيا السفلى، تم الإعلان عن تنظيم احتجاجات استجابة لدعوة وطنية من مبادرة "جدات ضد اليمين"، ومن هذه الأماكن أوسنابروك وبوكستهوده وبراونشفايج.