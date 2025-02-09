متحدث الحكومة: متابعة مستمرة لضبط أسعار السلع وتوافرها بالأسواق قبل حلول شهر رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة لضبط أسعار السلع وتوفرها بالأسواق قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك جهودًا تجريها المحافظات بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم بأهمية توليهم بمتابعة توفر السلع بالأسواق بصورة يومية وضبط أسعارها.

وأشار إلى تنظيم معارض أهلًا رمضان ومعارض أخرى يتم تنظيمها لا سيما في القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد.

ولفت إلى أنه تم التوجيه خلال الاجتماع على متابعة هذه الإجراءات للعمل على ضمان توفر السلع خلال شهر رمضان.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.

وكلف مدبولي، المُحافظين بالمتابعة الدورية لموقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، والعمل على ضبط أسعارها، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المُعظم، من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية، فضلاً عن توسيع نطاق تجربة «سوق اليوم الواحد»، لاسيما في القرى والريف، لضمان الوصول بالسلع إلى المواطنين في تلك المناطق بأسعار مناسبة.

كما وجه بضرورة تضافر الجهود في هذا الشأن بين الدولة، والقطاع الخاص، وكذا مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، لتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، بالأخص خلال الشهر الكريم.