غرفة السياحة : ترحيب كبير من الشركات بقرار إلغاء تفويج الرحلات السياحية من جنوب سيناء



-جهد كبير لوزارتي الداخلية والسياحة وصولا للقرار



-القرار يدعم خطط زيادة النمو السياحي ويسهل حركة السائحين ويدعم المزج بين الأنماط السياحية

رحبت شركات السياحة بقرار إلغاء تفويج الرحلات السياحية من جنوب سيناء.

وأكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن قرار الجهات المختصة الذي صدر مؤخرا بإلغاء التفويج للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من جنوب سيناء إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا يعد قرار مهما كان مطلبا أساسيا لشركات السياحة منذ سنوات طويلة، إلى أن نجحت جهود وزير السياحة والآثار شريف فتحي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية في صدور القرار.

وأضافت الغرفة أن قرار إلغاء التفويج لقى ارتياحا وترحيبا كبيرا من كل شركات السياحة، وأشاد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، بالجهود التي بذلها وزير السياحة والآثار شريف فتحي فور تلقيه مطالب الشركات بالعمل على إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين المختلفة من جنوب سيناء إلى عدة مدن سياحية أخرى وعلى رأسها القاهرة الكبري، وأسفرت جهود الوزير عن إلغاء نظام التفويج بعد حوالي 14 عاما من تطبيقه عقب أحداث يناير 2011.

وتوجه مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى جميع الجهات المعنية خاصة وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التي استجابت لجهود وزير السياحة والآثار في إطار التفهم الذي تبديه وزارة الداخلية دائما لاحتياجات السياحة، وتسهيل عمل الشركات وتحسين تجربة السائح، وأعرب مجلس إدارة الغرفة عن أمله في أن يتم تطبيق مثل هذا القرار بإلغاء التفويج إلى باقي المناطق والمدن السياحية.



وأكدت الغرفة أن إلغاء نظام التفويج بعد تلك السنين من تطبيقه يؤكد الأمن والأمان والاستقرار التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بفضل جهود كل الجهات الأمنية التي تبذل جهدا كبيرا لتأمين حركة السائحين بكل ربوع مصر، كما تشير الغرفة إلى أن إلغاء نظام التفويج لرحلات السائحين من شأنه تسهيل حركة السائحين وتمكينهم من الاستمتاع بالمزايا المختلفة والمتميزة للمقصد السياحي المصري وسهولة تنقلهم بين المدن السياحية المختلفة وتوفير الوقت والجهد لتنفيذ الرحلات الداخلية، والإسهام في المزج بين الأنماط السياحية المختلفة بمصر خاصة السياحة الشاطئية والثقافية، بجانب ما يمثله القرار من تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة السائحين بمصر وبما يسهم في تحقيق أهداف وجهود الدولة والقطاع الخاص لزيادة النمو السياحي.