محافظة جنين: إسرائيل هجرت ما يزيد عن 20 ألف فلسطيني قسرا من المخيم

قال مساعد محافظ جنين منصور السعدي، اليوم الأحد، إن تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالكامل وتهجير أكثر من 20 ألف مواطن قسرا تاركين خلفهم بيوتهم ووثائقهم وممتلكاتهم الشخصية، هو مؤامرة على قضية اللاجئين وصولا لشطبها.

وأكد السعدي في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أن ما يجري في مدينة جنين ومخيمها هو عقاب جماعي يتعرض له نحو 400 ألف مواطن في المحافظة، مشددا على أن هذا العدوان المتواصل خلف خسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب تعطيل العملية التعليمية.

وبحسب وكالة «معا»، ناشد السعدي المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية كافة الدخول للمخيم وتوثيق حجم الجريمة، لا سيما وأن هناك احتمالية كبيرة لوجود جثامين لشهداء ومصابين أيضا تحت أنقاض المنازل المدمرة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ20 على التوالي مخلفا، 25 شهيدا وعشرات الإصابات.

وعثرت طواقم الدفاع المدني أمس السبت، على شاب مصاب بالرصاص الحي في الفخذ داخل مخيم جنين بعد فقدان الاتصال به منذ 19 يوما.

وأفادت مصادر محلية، بأن الدمار الهائل والخراب الكبير في منازل وممتلكات المواطنين في مخيم جنين تكشف بعد انسحاب آليات الاحتلال من أحياء قليلة داخله وإعادة تمركزها في أحياء أخرى، حيث ظهرت بعض البيوت وقد سويت بالأرض بشكل كامل، فيما انتشر الدمار في الشوارع والبنى التحتية والسيارات والممتلكات الخاصة بالمواطنين.