قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إنه طالما استمر الظلم الإسرائيلي للفلسطينيين سيكون هناك 8 أكتوبر (في إشارة إلى إمكانية تكرار عملية طوفان الأقصى).

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الأمر قد لا تنفذه حركة حماس لكن قد يكون من قبل حماس، فقد تظهر «نضال» أو «كفاح» أو غير ذلك.

وأشار إلى أنه إذا استمرت إسرائيل في سياساتها ستستمر حماس في سياساتها هي الأخرى، موضحًا أنه ستكون في هذه الحالة ردود فعل من نفس النوع وقد يفوق ما حدث في 7 أكتوبر.

ونوه بأن غزة أرض فلسطينية وجزء من الأراضي المحتلة بحكم الأعراف الدولية، لافتًا إلى أن اليوم التالي في غزة يعتمد على تصرفات إسرائيل.

وأفاد بأنه إذا سلمت حركة حماس غزة للسلطة الفلسطينية ثم قصفت إسرائيل القطاع ستشتعل المقاومة في كل مكان.

ولفت إلى أن حركة حماس ضُرِبت وقد تكون هُزمت في بعض المفاهيم، لكنها لم تهزم الهزيمة الكاملة ولديها مقومات أخرى، موضحًا أن الحركة عليها أن تتحرك فلسطينيا بشكل أعمق وتقلل الفجوة مع الضفة.

ورأى موسى، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يستطيع إقناع حركة حماس بالتخلي عن إدارة غزة، لكن هناك أطرافا أخرى يمكنها الحديث مع حماس مثل مصر ودول الخليج وتركيا لكن شريطة أن تكون هناك ظروف ومقومات على الأرض.