قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إنه يطمح بمستقبل يدعم النساء على تبني طموحات لا حدود لها.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الجمعة، أنه سيحتفل ببعض النساء اللواتي يبنين هذا المستقبل، من بينهن رئيسة مؤسسة « https://www.change.org/» الهندية بريتي هيرمان التي تساعد النساء على إطلاق العنان لقوتهن لتغيير مجتمعاتهن.

وأشار إلى مديرة جمعية «سينجا» لمساعدة اللاجئين بلا مأوى، الفرنسية أليس بارب، موضحًا أنها تعمل على توطين اللاجئين في المجتمعات المضيفة، وتقدم لهم تدريبات مهنية وأخرى في اللغة، وتكافح لإثبات أن الإنسانية المشتركة أهم من أي اختلافات.

وأشاد أيضًا بالإفريقية سيفورا كوجو، لكونها تساعد الجيل المقبل من القيادات النسائية في إفريقية على النهوض، وتقوم من خلال منظمتها « https://www.africanwomenoffuture.org/» بتدريب وتوجيه الشابات في جميع أنحاء القارة لتبني نموذج جديد للقيادة، يضع المساواة بين الجنسين في صميم التنمية الاقتصادية.

وأنهى تعقيبه، بقوله: «هؤلاء لسن سوى 3 فقط من قادة مؤسسة أوباما الذين يذكروننا ما هو يوم المرأة العالمي ويسعون إلى خلق عالم خالٍ من الحدود المصطنعة للجيل المقبل، ويبذلون جهدًا شاقًا للوصول بنا إلى هناك».

On International Women’s Day, I’m reflecting on the future we all want for our daughters: one where they can live out their aspirations without limits. And I’m celebrating some of the women who are building that future for all of us today.