قاض أمريكي يأمر باعادة آلاف من أبناء المهاجرين إلى ذويهم

أمر قاض فيدرالي أمريكي، أمس الجمعة، بضم آلاف أبناء المهاجرين من الذين فصلتهم سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حدود البلاد الجنوبية، إلى ذويهم.

وجاء قرار القاضي دانا سابرو، على ضوء تقرير لهيئة رقابية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية صدر مؤخرا، وجاء فيه أن هناك آلاف من الأطفال لا يزالون مفصولين عن آبائهم منذ صيف 2017، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال سابرو إن سلطته تنطبق على أي حالة تم فيها فصل أطفال عن آبائهم، حيث سبق أن أصدر أمرا أواخر العام الماضي بضم أكثر من 2700 طفل من أبناء المهاجرين إلى آبائهم.

وكان ذلك العدد يتعلق فقط بالآباء الذين احتجزتهم السلطات الأمريكية بعد دخولهم الحدود، أما قراره الجديد فيشمل أي عدد من المهاجرين تم فصلهم عن ذويهم سواء محتجزين أم لا.

ولم تشر السلطات الأمريكية إلى عدد الأطفال الذين لا زالوا مفصولين عن آبائهم حتى الآن، لكنها تقدر ذلك بالآلاف.

وتسعى سياسة إدارة ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، لتحقيق أقصى قدر ممكن من المحاكمات الجنائية بحق الأشخاص الذين حاولوا دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ووضعت السلطات الأمريكية أولئك المهاجرين رهن الاعتقال ما أدى لفصل أطفالهم عنهم.