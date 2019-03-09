المحكمة الفيدرالية الكندية ترفض طلب شركة «إس إن سي - لافالان» بتجنب الإجراءات الجنائية

تلقت شركة "إس إن سي- لافالان" العملاقة للهندسة والتي تسببت في هزة سياسية في الحكومة الكندية، هزيمة قانونية جديدة بعد أن رفضت المحكمة العليا طلبا لها بإجبار المدعي العام ديفيد لاميتي على اتباع إجراءات بديلة للإجراءات الجنائية بحقها.

وقد رفضت المحكمة الفيدرالية الكندية، أمس الجمعة، مناشدة عملاق الهندسة في مونتريال للمراجعة القضائية لقرار مدير النيابة العامة، كاثلين روسيل، بعدم دعوة الشركة للتفاوض على اتفاق إصلاح.

وتواجه "إس إن سي - لافالان" اتهامات بدفع رشاوي للحصول على عمل حكومي في ليبيا - وهي قضية جنائية تسببت في عاصفة سياسية وكلفت رئيس الوزراء جستن ترودو استقالة وزيريتين وكبير مستشاري الحكومة.

واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد ترودو وموظفيه والبيروقراطيين بمطاردتها في الخريف الماضي لاستخدام سلطتها القانونية لإجبار روسيا وتوجيه الإدعاء العام نحو التفاوض على اتفاق مع الشركة وتجنب توجيه اتهامات جنائية.

وردا على سؤال حول حكم المحكمة أمس الجمعة، كرر رئيس الوزراء جستن ترودو شعاره بأن حماية وظائف الشركة الكندية مهمة ، لكنه تجنب الحديث حول ما سيطلب عقد اتفاق في هذه الحالة أيضا.

وقال "كما قلت من البداية، هذا قرار يعود للمدعي العام لاتخاذه".