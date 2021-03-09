وزيرة التعاون الدولي: مصر تصيغ برامج تخدم تمكين المرأة في مجالات مختلفة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تمويل وزارة التعاون الدولي تنموي بمعنى أنه يتداخل مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى الاهتمام الدولي بدفع المرأة في المشروعات كهدف للتنمية المستدامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن تمكين المرأة اقتصاديًا له دور في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى ازدياد الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 34% في حالة تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل.

وذكرت أن المحفظة الحالية للوزارة تبلغ 3.3 مليار دولار بإجمالي 34 مشروعًا، منها 20% موجه لقطاع الصحة، و14% للتعليم، و15% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى صياغة مصر لبرامج هامة تخدم التمكين الاقتصادي للمرأة في مجالات مختلفة من خلال مشروعات مع الوكالتين الأمريكية والأسبانية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير، موضحة أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم الأجهزة التي تحظى على التمويل الموجه إلى السيدات.

وأوضحت أن مشروع «كمامة» الذي كان يقوم على تصنيع الكمامات كل العاملات به كانوا من السيدات، ذاكرة أنه تطبيق مثل هذه المشروعات يعمل على اجتذاب مزيد من التمويلات الإضافية؛ لتساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتوجهت برسالة للسيدات المصريات في اليوم العالمي للمرأة «شكرًا على كل المجهود المبذول بصفة عامة، وخاصة في عام 2020، ليس فقط من ناحية العمل، وإنما في إحداث التوازن بين المنزل والعمل في ظل ظروف الجائحة الصعبة، وبقولهم الاعتماد عليكن مهم، فثقن بأنفسكن.. وغدًا دائمًا أفضل».

ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.