رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد سير عمل الطوارئ بمستشفيات الأقصر

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بجولة مفاجئة عند منتصف الليل لتفقد سير العمل بأقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقد السبكي، مستشفى الكرنك الدولي، وعدد من أقسام الطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، للاطمئنان على سير العمل، واستطلاع آراء المواطنين حول الخدمة الطبية المقدمة، والتأكد من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين بشكل منضبط وعلى أعلى مستوى من الجودة العالمية.

وحرص السبكي، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية ومتلقي الخدمة الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بهدف الاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، حيث شدد السبكي على ضرورة تلبية جميع الاحتياجات من الخدمات والرعاية الطبية للمرضى على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية.

وشدد، على الالتزام بعمليات التدريب للأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، مما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.

ولفت، إلى أن مستشفى الكرنك الدولي، هي مستشفى الإحالة المختصة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للزوار والمشاركين بمهرجان السينما الأفريقية، المقام في محافظة الأقصر في الفترة من 4 مارس وحتى 10 مارس الجاري.

وأكد السبكي، الجاهزية العالمية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتوفير الخدمات والرعاية الطبية العاجلة لكافة المقيمين بالمحافظة سواء من داخلها أو الوافدين المصريين أو الأجانب، مشيرًا إلى أن دعم مثل هذه الفاعليات وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية يأتي في إطار الخدمات التسويقية لمشروع السياحة العلاجية للهيئة (نرعاك في مصر)، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفياتها في استقطاب الوافدين الأجانب للعلاج، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، وتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

وأضاف، أنه استقبل مستشفى الكرنك الدولي، العديد من الحالات مختلفة الجنسية للوافدين ضمن المهرجان سالف الذكر، تنوعت بين ارتفاع في ضغط الدم أو السكري، بالإضافة إلى حالات للأمراض الصدرية والرمد والجلدية، مؤكدًا أنه قد تم التعامل مع جميع الحالات حتى الآن سواء بالعيادة الميدانية المخصصة من المستشفى داخل المهرجان، أو بالإحالة إلى المستشفى، والتي أشاد الجميع بمستوي الخدمة الطبية المقدمة بها والتصميم الفندقي لها.