قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة تتدخل بمجموعة من الآليات لضبط الأسواق، منها استقرار منظومة السلع التموينية، منوهًا بأن سعر رغيف العيش المدعم مازال كما هو بخمسة قروش.

وأضاف كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية يضم ما يزيد عن الألف صنف، لافتًا إلى أن كل السلع في المجمعات التابعة للوزارة أسعارها منخفضة عن السوق بنسبة من 25 إلى 30%.

وأكد أن الدولة بنت احتياطي استراتيجي آمن من السلع التموينية الأساسية، ما ساهم في امتصاص أي ازمات أو صدمات تحدث في الوقت الحالي، معقبًا: «قادرون على إدارة هذه الأزمة مثلما نجحنا في إدارة أزمة كورونا»، في إشارة منه إلى الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأوضح أن ما حدث في الأسواق يتمثل في ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف السلع، مؤكدًا أن وزارة التموين تطرح السلع، وتناشد القطاع الخاص زيادة المعروض وتحقيق هامش ربح عادل ومعقول.

وذكر أنه سيتم مواجهة أي احتكار للسلع في الأسواق بكل الإجراءات القانونية الرادعة، مضيفًا أن الحملات التي تعمل من جانب مباحث التموين وجهازي حماية المنافسة والمستهلك أسفرت عن رصد مجموعة من الظواهر السلبية التي تؤكد إخفاء بعض السلع، وتم ضبط كميات كبيرة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث التموين.

وطمأن المواطنين، بأن الاستعدادات لشهر رمضان قائمة حاليًا على قدم وساق في المجمعات الاستهلاكية، لافتًا إلى صرف 40% من احتياجات المواطنين على منظومة السلع التموينية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، في إطار تكثيف المعروض من السلع التموينية.