تقرير- كيف أقنع الرباعي المحترف كيروش بانضمامهم للمنتخب استعدادا للسنغال؟

من المعروف عن الشخصية البرتغالية أنها صعبة الاقتناع بموهبة خاصة في كرة القدم، تتمسك دائما بوجهة النظر التي اتخذتها في النظرة الأولى، وبالتالي كان من الصعب أن يختار كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللاعبون المحترفون استعدادا لمباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم.

وكان كيروش قد أعلن في وقت سابق، استدعاء تسعة محترفين من أجل خوض مباراتي السنغال في إطار تصفيات كأس العالم والمؤهلة لمونديال قطر 2022.

ووقعت اختيارات كيروش على تسعة محترفين وهم: «محمد صلاح، كريم حافظ، محمد النني، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه».

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في القاهرة وتحديدًا على ملعب "استاد القاهرة" يوم 25 مارس الجاري، في المقابل ستقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 من الشهر الجاري.

وبهذه القائمة يختار كيروش 4 محترفين لأول مرة منذ توليه المهمة الفنية للفراعنة وهم: «كريم حافظ، أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان»، بالإضافة إلى مصطفى فتحي الذي انضم إلى معسكر المنتخب في كأس العرب التي اقيمت في قطر، ولكن تم استبعاده من قائمة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون وتأهل لها منتخبنا إلى الدور النهائي وتلقى الهزيمة بركلات الترجيح أمام السنغال.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا كيف اقتنع كيروش بالرباعي وقرر ضمهم إلى المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم؟، وبالنظر إلى كل لاعب سنجد أن كيروش اختارهم لميزة معينة أو ما سيحتاجه أمام منتخب السنغال الذي واجهه في كأس الأمم.

البداية مع مصطفى فتحي، لاعب التعاون السعودي، كان ضمن اختيارات كيروش في بطولة كأس العرب التي اقيمت في قطر وخرج منها الفراعنة بالمركز الرابع بعد الخسارة من قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة، التي توج بها منتخب الجزائر بعد الفوز على تونس بنتيجة 2-0.

مصطفى فتحي انتقل إلى الدوري السعودي عن طريق نادي التعاون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسجل 4 أهداف في 4 مباريات فقط بواقع هدف في كل مباراة.

أما أحمد حسن كوكا، مهاجم كونيا سبور التركي، فلعب في الموسم الحالي 29 مباراة وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع 4.

وظهر كوكا خلال فترة استبعاده من كأس الأمم الإفريقية بأداء مميز للغاية في الدوري التركي.

أحمد ياسر ريان، مهاجم ألتاي سبور التركي، لعب مع فريقه في الموسم الحالي 19 مباراة في الدوري التركي بدأ أساسيا في 5 لقاءات، وسجل أربعة أهداف وصنع هدف واحد.

وأخيرا كريم حافظ الذي يلعب لصفوف نادي يني ملطية سبور التركي، لعب 25 مباراة مع فريقه ولم يسجل أو يصنع أهدافا، ووقع الاختيار عليه حتى يكون موجودا مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، الذي قدم أداءا مميزا خلال مسابقتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية.