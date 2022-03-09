 وزير بريطاني: استقبلنا نحو 760 لاجئا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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وزير بريطاني: استقبلنا نحو 760 لاجئا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 9 مارس 2022 - 2:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 مارس 2022 - 2:20 م

أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، أن المملكة المتحدة سجلت وصول نحو 760 لاجئا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وقال شابس، في تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة كثفت بشكل كبير وتيرة تعاملها مع طلبات الحصول على تأشيرة من اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن أكثر من 200 ألف شخص مؤهلون للقدوم إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى أقاربهم في بريطانيا، وقد تم توسيع تعريف الأقارب بحيث يشمل العمات والأعمام.

يشار إلى أنه وفقا للأمم المتحدة فقد غادر 2ر2 مليون لاجئ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أسبوعين، وعلى الرغم من أن الغالبية عبرت الحدود إلى بولندا إلا أن العديد من اللاجئين دخلوا أيضا المجر وسلوفاكيا ومولدوفا ورومانيا.


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