مراكز الاقتراع تفتح أبوابها مع انطلاق انتخابات الرئاسة الكورية الجنوبية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الأربعاء في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية.

ويحق لنحو 2ر44 مليون ناخب انتخاب خليفة للرئيس الاشتراكي الليبرالي مون جاي إن الذي لا يمكنه الترشح لإعادة انتخابه بعد قضائه خمس سنوات في منصبه.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، قد تكون المنافسة محتدمة بين مرشح الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، لي جاي ميونج، والمرشح المحافظ لحزب سلطة الشعب المعارض، يون سوك يول.

وسجل 14 مرشحا أنفسهم لخوض الانتخابات.

وتشكل الانتخابات الرئاسية أهمية كبرى بالنسبة للدولة صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفي ظل النظام الرئاسي في البلاد، تمر جميع القرارات المهمة تقريبا من خلال رئيس الدولة. ومن حيث المبدأ، يمكن للرئيس أن يحكم ضد أغلبية المعارضة في البرلمان.

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، حاليا بأغلبية في الجمعية الوطنية.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المقبل منصبه في أيار/مايو.

وتأتي الانتخابات خلال فترة توتر أخرى في شبه الجزيرة الكورية.

وأجرت كوريا الشمالية، الجارة المعزولة لكوريا الجنوبية ، سلسلة من التجارب الصاروخية في كانون الثاني/يناير، بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى قادر على حمل أسلحة نووية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار مثل هذه الصواريخ.