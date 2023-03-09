أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 161.3 نقطة في شهر فبراير 2023، بنسبة 7.1% على أساس شهري مقارنة بشهر يناير السابق، كما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 32.9% في فبراير من 10% لنفس الشهـر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء، في البيان الصادر، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم الشهري في فبراير إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 14.8%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 9.2%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.1%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 4.3%، وأسعار الفاكهة بنسبة 10.8%، وأسعار الخضروات بنسبة 5.3%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 3.4%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 7 %.

كما ارتفعت أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.2%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.0%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 4.5%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.9%.

وشمل الارتفاع قسم النقل والمواصلات بنسبة 1.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.3%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 8.0%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.8%.

وبشأن ارتفاع التضخم في فبراير على أساس سنوي، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 61.5%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 76.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 74.5%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 35.4%، وأسعار الفاكهة بنسبة 26.2%، وأسعار الخضروات بنسبة 17.5%، وأسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 21.4%، وأسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 60.2%.

وامتد الارتفاع ليصل أقسام المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 14.2%، والملابس والأحذية بنسبة 18.9%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 33.3%، والرعاية الصحية بنسبة 16.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 19.4%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.1%.

كما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 40.9%، والتعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 50.3%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 24.7%.