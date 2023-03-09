نادر حمدي عن أمسية ذكريات هاني شنودة بالرياض: يوم رائع من أول فكرته لحد تنفيذه

نشر المطرب نادر حمدي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، صورا مع أصدقائه الفنانين، خلال فعاليات أمسية ذكريات الموسيقار هاني شنودة، المقامة بمدينة الرياض.

وقال نادر: "يوم بجد رائع من أول فكرته لحد تنفيذه بالشكل العظيم ده من المايسترو أخويا وحبيبي هاني فرحات، هاني شنودة موسيقار قدم ألوانا متنوعة من الموسيقى، وده أقل تكريم له على اللي قدمه لينا".

وأقامت الهيئة العامة للترفيه السعودية، حفلًا غنائيًا ضخمًا تحت عنوان "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ضمن موسم الرياض، واجتمع فيه بالغناء لأول مرة كل من الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب، وأحمد عدوية، ومي فاروق، وأنغام، ومصطفى حجاج، وفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين.